Quanta acqua bere al giorno? La risposta non è 8 bicchieri

Leggi su chenews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nelle ultime settimane si è parlato della regola degli 8al. Questa regola vale per tutti? La scienza dice altro. Vediamo insieme se esiste una strada unica da seguire. Il consumo disi contorna sempre di credenze e falsi miti. Come ben sappiamo,è qualcosa di molto importante per il nostro organismo. Dall’altra parte, però, non sempre sappiamo quale sia il limiti. Non è un caso che la regola degli 8disia diventata una regola per molti. Fonte foto: CanvaLa regola degli 8ha preso sempre più campo ma questa, come riportato dalla scienza, va annoverata nei falsi miti. In sintesi, questa regola non ha delle basi solide per cui prenderla come veritiera. Semplicemente, la ...