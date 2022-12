Prezzo benzina e diesel in aumento oggi in Italia | effetto accise su carburanti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Arriva l’suicon i prezzi diin. Daè infatti operativo il taglio dello sconto fiscale sue Gpl che era in vigore dal 22 marzo. Gli operatori hanno adeguato di conseguenza i prezzi consigliati dei treche sono pertanto saliti di 12 cent/litro pere di 2 cent/litro nel caso del Gpl, per tenere conto delle nuove aliquote comprensive di Iva. Gli interventi saranno visibili in giornata nei distributori presenti lungo la rete nazionale che esporranno quindi prezzi praticati con lemaggiorate. La risalita deinon è invece ...