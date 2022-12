Adnkronos

Divulgare la cultura scientifica attraverso un concorso rivolto alle migliori produzioni editoriali. E' questo, come ogni anno, l'obiettivo delNazionale diScientifica - Giancarlo Dosi. Un appuntamento fisso dal 2013, data del lancio della manifestazione, che dal 2017 è dedicata alla memoria del suo fondatore e ideatore, ...Hanno ritirato ilin quel di Bologna i Proff. Vincenzo Di Cugno e Giovanni Landriscina, ... affidato alla gestione di studenti e di volontari, dalladi dati e informazioni fino alla ... Premio Divulgazione Scientifica Dosi 2022, il 14 dicembre cerimonia al Cnr Ad Antonino va il Premio Mia Martini 2022. Giunta alla 28esima edizione, la kermesse presentata da Veronica Maya, ha avuto un momento di grande emozione quando è stato mandato in onda un filmato che r ...Rometta – Si è tenuta lunedì mattina, 29 novembre, la tra tradizionale festa degli alberi a Rometta. Un'occasione per piantare ...