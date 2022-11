Milan | Maldini al lavoro sulle cessioni | il punto | giocatore per giocatore

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un occhio ai Mondiali in Qatar, l'altrooperazioni in uscita. Telefono bollente per Paolo, che a un mese dalla riapertura...

Una volta rientrato a Milanello, Leao a gennaio potrebbe tornare a discutere personalmente del suo rinnovo con Paolo. L'intenzione delè di blindarlo almeno fino al 2026, con un ...Il terzino di proprietà del Barcellona, ma in prestito al, ha trovato l'assist più giovane della competizione per Pulisic contro l'Iran. E orae Massara studiano una nuova strategia per ...Milan ed Inter pronte a darsi battaglia per il difensore che ... Motivo per cui, tra gennaio e giugno, Marotta da un lato e Maldini dall’altro puntano a rinforzare pesantemente le rose di Inzaghi e ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...