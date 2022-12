Jaguar I-Type 6 per inseguire il sogno mondiale in Formula E

Sono più piccole, più potenti e hanno meno protezioni. Le Formula E di terza generazione sono state studiate per aumentare lo spettacolo in gara. E la nuovaI -6 è nata con l'obiettivo di vincere. Con Sam Bird e Mitch Evans, i due alfieri del teamTCS Racing confermati anche per la nona stagione del campionato, che prenderà il via in ...Dopo l'ultima corsa da professionista, nel 2019, temevo di non essere più competitivo, invece l'anno scorso ho partecipato al Goodwood Revival, gara tra auto storiche: ho guidato unaE -...Jaguar TCS Racing has revealed the I-TYPE 6 Gen3 Formula E race car ahead of the 2023 ABB FIA Formula E World Championship ...The 2023 ABB FIA Formula E World Championship is about to start in January 2023 and will feature all-new Gen3 cars. Jaguar TCS Racing has showcased it ...