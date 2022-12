Infortunio Di Maria | le condizioni dell’argentino

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’Argentina supera i gironi battendo la Polonia e deve fare i conti con gli acciaccati, Diè uscito prima della fine della partita L’Argentina supera i gironi battendo la Polonia e deve fare i conti con gli acciaccati, Diè uscito prima della fine della partita. Le suepreoccupano ma non troppo la Seleccion che con Scaloni ha voluto rassicurare sulledel Fideo: Di María sentiva che i quadricipiti si erano induriti e abbiamo preferito toglierlo per non rischiare. Per noi è un giocatore importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.