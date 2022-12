Il Comune di Ferrara pianifica interventi di welfare per oltre un milione e 600 mila euro

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Aiuti ad anziani soli,socio-educativi a tutela dei minori, piena inclusione. Ma anche potenziamento degli sportelli comunali che offrono servizi sociali e abitativi, sostegno a disabili e a chi soffre di malattie dementigene, cure palliative per minori malati gravi, promozione del benessere in età adolescenziale e il rafforzamento della sinergia fra le istituzioni e gli Enti del Terzo Settore. Sono tanti e diversificati glidiche ildiintende continuare a realizzare nei prossimi mesi sulla base del Piano Attuativo per la salute e il benessere sociale del Distretto Centro Nord 2022, approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti, dalla Giunta municipale. A disposizione deldi...