Gravina elogia il Napoli | “Esempio virtuoso del calcio italiano”

IlNapolista

è stato chiesto se le presunte irregolarità possano aver influito anche sui successi sportivi della Juventus. Qui ha risposto in modo strano, alludendo ad altri possibili casi (parliamo di ......durante l'evento 'Calcio & Welfare' con protagonista Gabriele, presidente della Federazione italiana giuoco calcio. Il dirigente calcistico parla di Aurelio De Laurentiis edl'avvio ... Gravina elogia il Napoli: «Ha dimostrato che si può gestire un club in modo corretto» - ilNapolista Le parole del presidente della FIGC Gravina nel corso dell'evento "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro" ...Anch’io ero nella seconda squadra in Spagna e poi sono arrivato in Serie A e in Liga. In occasione del convegno all’Allianz Stadium sulla Juventus Next Gen, ha parlato il presidente della FIGC Gabriel ...