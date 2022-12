Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS | il 20 per cento dei nuovi casi sono donne che hanno avuto rapporti sessuali non protetti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Da Anlaids una nuova campagna per rilanciare laall’HIV. Ancora bassa la prevenzione nellee alta l’incidenza dei contagi per inon, mentre risultano in aumento le diagnosi in presenza di sintomi

Si è tenuta lo scorso 14 novembre ladel Diabete , ovvero una patologia metabolica caratterizzata da iperglicemia. Con il termine iperglicemia si indica l'eccesso di glucosio nel sangue. Dati alla mano, la sua ...- - > . Incidenza in calo, morti stabili. Gli ultimi dati relativi al 2021 sulla diffusione dell'Aids in Italia resi noti dall'Istituto superiore di sanità (Iss) in occasione dellacontro la malattia, che si celebra oggi, mostrano una situazione di relativa "stabilità", ma con un alto rischio di sottostima per l'emergenza Covid - 19, come sembra confermato dal ...GENOVA - L'informazione e la prevenzione non sono mai abbastanza, lo ricorda Maria Viscoli Consigliere Anlaids nazionale e Anlaids Liguria ai microfoni di Primocanale in occasione della giornata mondi ...In occasione della giornata mondiale contro l’Aids è stato inaugurato il check point di Palermo Fast track city con sede nella Casa dei diritti in via Libertà 45. Nella struttura sarà possibile riceve ...