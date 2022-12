Giappone-Spagna | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ecco ledi, terza e ultima giornata del Girone E dei mondiali di Qatar 2022. La classifica vede lain testa al raggruppamento con 4 punti, seguita dae Costa Rica a 3. Fanalino di coda la Germania con 1 solo punto. Calcio d’inizio alle ore 20 al Khalifa International Stadium. Ilha sprecato nella scorsa partita una grande occasione per la qualifcazione. Infatti la nazionale asiatica è uscita sconfitta dalla sfida con la Costa Rica, dopo aver battuto la Germania nella gara inaugurale. Il tecnico Hajime Moriyasu schiera i suoi con la difesa a tre, che si è già vista nel secondo tempo di entrambe le partite precedenti. Laè la grande favorita per la qualificazione come prima del ...

... quella inutile per 4 - 2 con la Costa Rica, un pari in rimonta 1 - 1 contro la, e la clamorosa sconfitta all'esordio 2 - 1 con il. I tedeschi hanno alzato la coppa del mondo al cielo ......con la Costa Rica e ancora il ritorno dagli inferi dell'eliminazione contro la, con la palla che per millimetri rimane in gioco e avvia il ribaltone del 2 - 1 finale. Il mondiale del...(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Sotto il titolo "Il calcio tedesco deve smettere di mentire a se stesso", Die Welt assesta un duro colpo alla nazionale, dopo la seconda consecutiva ...I voti al Mondiale fin qui: l’impresa del Marocco è da 9, Al Dawsari 2 gol e Rolls Royce per tutti, l’eroe del Giappone è Doan, Cristiano Ronaldo che vuole il gol del compagno merita 5 ...