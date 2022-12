Gesù era trans | da dove arriva l' ultima agghiacciante teoria

(Di giovedì 1 dicembre 2022) «era un». È questa l'balzana suCristo proveniente non da un circolo di fanatici militanti della causa Lgbtq, ma dal cuore dell'eccellenza accademica britannica: il prestigioso Trinity College, uno dei trentuno che costituiscono l'Università di Cambridge. Ad avanzare tale idea è un giovane ricercatore, Joshua Heath, che, facendo leva su tre quadri sulla Crocifissione risalenti al Medioevo e al Rinascimento, tra cui La Grande Pietà del francese Jean Malouel, ha affermato che il Cristo «aveva un corpo». Heath, che sta facendo il suo dottorato sotto la tutela dell'ex arcivescovo di Canterbury Rowan Williams, ritiene che in tutte e tre le rappresentazioni la ferita laterale assomiglia a una vagina. Davanti a un'assemblea composta da fedeli ...

