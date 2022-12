Cristina Scuccia | la crisi durante il lockdown e la rinuncia al velo prima della morte del padre | «Mi sentivo sbagliata»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) «Sono stati tre anni di travaglio interiore. Soprattuttoil Covid questo malessere si è intensificato, tanto che ho chiesto aiuto a una professionista affinché mi desse una mano a fare chiarezza e a non sentirmi. Quando alla fine ho preso la decisione definitiva, ero serena»., l’ex suorvincitrice di The Voice nel 2014, ha raccontato altri dettaglisua decisione di togliersi ile indossare abiti civili in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Una scelta sofferta, arrivata al culmine di un travagliato periodo passato inin convento. «Ci siamo ritrovate ferme, senza più attività, sole con noi stesse. Cucinavamo tanto, soprattutto piatti siciliani. Uscivo solo per fare la spesa, essendo la ...

, l'ex suorvincitrice di The Voice nel 2014, ha raccontato altri dettagli della sua decisione di togliersi il velo e indossare abiti civili in un'intervista a TV Sorrisi e ...Storie di persone che lasciano tutto per diventare suore come l'ex modella Olalla Olivero e vicende di chi svela segreti nascosti e cambia abito. Tiene banco il look di, ex suora che cambia vita e l'abito, uscendo per sempre dal Convento delle Orsoline della Sacra Famiglia. E per evidenziare il cambiamento sceglie anche il piercing su una narice. Un ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-78489ab7-4026-7c98-2298-ef5b5505f6 ...Storie di persone che lasciano tutto per diventare suore come l’ex modella Olalla Olivero e vicende di chi svela segreti nascosti e cambia abito. Tiene ...