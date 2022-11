Wanda Nara e Mauro Icardi | finalmente la verità sulla love story | “Non era la donna della mia vita”

Corriere dello Sport

Notizie -e Mauro Icardi hanno definitivamente fatto pace , come svelato anche dalle loro storie insieme alle Maldive nei giorni scorsi. Ora è noto anche il motivo della pace tra i due. Secondo ...In Argentina sono sicuri:è incinta del sesto figlio . A riportarlo è il quotidiano argentino 'Caras' , che avrebbe scritto che un nuovo bambino sarebbe la causa della riconciliazione tra la showgirl e il calciatore ... Icardi furioso dopo la storia di Wanda Nara: l'incredibile reazione social La showgirl, secondo notizie provenienti dall'Argentina, aspetterebbe il suo sesto figlio. Secondo la stampa argentina Wanda Nara è incinta. Lo riporta il quotidiano Caras, secondo cui proprio un nuov ...In Argentina sono sicuri: Wanda Nara è incinta del sesto figlio. A riportarlo è il quotidiano argentino "Caras", che avrebbe scritto che un nuovo bambino sarebbe la ...