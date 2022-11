Ucraina | Cassis | ' come Paese neutrale impegnati per pace e stabilità Europa'

Il Sannio Quotidiano

... durante la conferenza stampa congiunta con il presidente svizzero Ignazio, e chiarendo che ...è gravemente condizionato e ferito dalla guerra di aggressione della Russia contro l'che ci ......dalla Russia in, che minaccia le fondamenta stesse della sicurezza del nostro Continente comune, l'Europa". Lo ha affermato il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio, prima ... Ucraina: Cassis, ‘uniti per sicurezza Europa’ Berna, 29 nov. (Adnkronos) - "Ho espresso preoccupazione per le condizioni di vita della popolazione ucraina che si appresta ad affrontare l'inverno ed ho sottolineato la volontà della Svizzera ...Il Consiglio federale al completo ha accolto il presidente della Repubblica italiana, il quale resterà nel Paese per una visita di Stato di due giorni ...