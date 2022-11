“Oggi è un altro giorno” | Annalisa Minetti racconta come ha salvato la vita alla figlia Elena

(Di martedì 29 novembre 2022) News Tv. Ospite adè unnella puntata di ieri, lunedì 28 novembre 2022, in onda su Rai 1, è stata, in coppia con l’amica Manuela Villa. La cantante ha parlato della sua carriera, ha ricordato la sua inattesa vittoria al Festival di Sanremo nel 1998, l’edizione condotta da Raimondo Vianello, e infine ha detto la sua senza filtri sul rapporto con la cecità. A proposito di quest’ultimo lahato un episodio che ha visto coinvolta la. Leggi anche l’articolo —> Serena Bortone sostituita a “è un”: l’indiscrezione bomba dopo il caso Remigi Il 25 novembre è uscito “L’ultimo carosello”, il libro ...

, ci sono ottime possibilità che assisteremo a una versione horror di Bambi che promette di ...che i tenerissimi Bambi e Tamburino (il coniglietto sapiente e nervoso) e Fiore (la moffetta ...Ma per un motivo o per unnessuna di queste opzioni, almeno per il momento, ha la strada spianata. Poi, certo, tutto può cambiare ma aanche un possibile ingresso delle Ferrovie - di cui ...Nella puntata di “Oggi è un altro giorno” di domani venerdì 25 novembre alle 14,05 su Rai1, Serena Bortone in occasione della Giornata Internazionale per ...MilanNews.it Il Sole 24 Ore di questa mattina riporta un'indiscrezione, già uscita nei mesi scorsi, sulla nuova propiretà rossonera. Il titolo recita: 'Un altro Elliott alla corte del Milan: Cocirio p ...