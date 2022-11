(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA – A seguito della decisione della Banca Centrale Europea di aumentare il costo del denaro, si registra unaumento deldei. Ilmedio per l’acquisto di un immobile è salito al 2,73% a ottobre, rispetto al 2,26% del mese di settembre. Con questoildeiè il più alto dopo quello registrato nell’agosto 2015, che si attestava al 2,82%. Anche ilmedio sul totale dei prestiti ha subito un aumento raggiungendo il 2,78%, contro il 2,47% del mese precedente, una percentuale che non si registrava da agosto 2017. Infine, anche ilmedio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese si colloca a 2,55%, salendo di oltre mezzo punto ...

Tiscali Notizie

Fra queste, ve ne è una di cui ilgoverno potrebbe fare tesoro: la valutazione di impatto ... Negli anni della pandemia i neet "sono tornati a toccare l'asticella dei 3 milioni con un...... Leo Burnett, cui affidare lo studio di unformat creativo per il 2023. I risultati Nel ... L'azienda guidata ha annunciato 'undel 46% nella presenza nel canale grande distribuzione, tassi ... Nuovo balzo del tasso dei mutui Numerosi gli interventi, tra cui quello del prefetto Flavio Ferdani che ha ricordato le parole del giudice Giovanni Falcone: "Non dobbiamo essere eroi, dobbiamo solamente fare il nostro dovere per far ...L'Umbria non partecipa al balzo post-pandemia della ricerca italiana, le cui "invenzioni" pubblicate in Europa crescono del 2% nel 2021 grazie soprattutto alla farmaceutica, biotecnologia e chimica. E ...