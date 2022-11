 Britney Spears di nuovo nuda | “Mi piace fare schifo” | Ma i social insorgono

Leggi su blog.libero

(Di martedì 29 novembre 2022) Britneyè disui. La popstar ha condiviso l’ennesimo scatto hot in cui appare senza veli, con le mani a coprire il seno, e una emoticon a forma di fiore per nascondere le parti intime, in una vasca da bagno. A lasciare perplessi i suoi follower però, ormai abituati agli exploit osé della loro beniamina, non è stata la foto, bensì la criptica didascalia: “Mi…”, ha scritto la cantante: ““Mai foto professionali…mi viene facile!!! Continuate ad applaudire…”. Lo scatto ha letteralmente scatenato i. Alcuni hanno chiesto come mai Instagram non abbia ancora censurato e oscurato il post, molti invece hanno espresso le loro preoccupazioni per la “deriva” della ...