Il presidente eletto del, Luiz Inacioda Silva ha incontrato ieri il caporedattore della piattaforma WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, chiedendo che Julian Assange "sia liberato dalla sua ingiusta carcerazione. Via ...Durante la visita in, cominciata la scorsa settimana, i due dovrebbero incontrare anche il presidente eletto Luiz Inacioda Silva, anche se su questa visita non ci sono conferme ... Brasile: Lula con vertici WikiLeaks, chiede libertà Assange Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha incontrato ieri il caporedattore della piattaforma WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, chiedendo che Julian Assange "sia liberato dalla sua in ...I cronisti Kristinn Hrafnsson e Joseph Farrell arrivano nel Paese dopo aver incassato il sostegno del presidente colombiano Gustavo Petro ...