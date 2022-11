Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2022 | poco in forma il Cancro | strane sensazioni per Pesci

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 28 novembre 2022) L'diFox del 29rivela in anticipo che martedì aspettarsi dalle stelle. Ancora per altre 24 ore la Luna sarà in Aquario e questo sarà un aspetto interessante per molti segni zodiacali. C'è chi si sentiràin, come ad esempio il, e chi avvertirà delle, come nel caso del. Vediamo le previsioni astrologiche diFox del 2929diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete avverte che in queste 24 ore avrete delle belle stelle che consentiranno di risalire la china. ...