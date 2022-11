Diretta Mondiali 2022 | Brasile - Svizzera 1 - 0 Ora Portogallo - Uruguay - Sport - Calcio - quotidiano net

LUSAIL (QATAR) - Il Portogallo di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al ...Verdeoro agli ottavi. Camerun - Serbia 3 - 3 e Corea del Sud - Ghana 2 - 3. Sorpresa di giornata: escluso il portiere del Camerun (e dell'Inter) Andrè ...Diretta Mondiali 2022, alle 11 Camerun-Serbia. Oggi in campo anche Brasile e Portogallo Spazio ai gruppi G e H. Alle 14 c'è Corea del Sud-Ghana, alle 17 Brasile-Svizzera, chiude alle 20… Leggi ...Il Brasile batte di misura la Svizzera per 1-0 e vola agli ottavi di finale con un turno di anticipo ai mondiali di Qatar 2022 ... a segnare la rete che spedisce alla fase a eliminazione diretta i ...