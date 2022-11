Antonino Spinalbese rivela se sentirà Ginevra dopo il GF Vip

Al Grande Fratello Vip , hanno fatto molto discutere le confidenze fatte nelle ultime ore trae Charlie Gnocchi. I due, scherzando in maniera goliardica, hanno parlato di Oriana con esternazioni molto volgari da parte di Charlie alla quali l'ex di Belen rideva divertito . ...Il 27enne ridacchia con il comico e dà i voti alla venezuelana, paragonandola con l'ex Non fa il nome di Belen, ma sembrerebbe l'indiziata principale del commentoal GF Vip non si regola. Ridacchiando come un adolescente parla con Charlie Gnocchi del rapporto sessuale consumato nella Casa con Oriana Marzoli , da cui si è allontanato. Le sue ...Nella casa del Grande Fratello Vip sta prendendo vita un nuovo triangolo Oriana Marzoli è gelosa di Antonino Spinalbese che, dopo averla scaricata, è tornato da Giaele De Donà.L'hair-stylist inizia a dubitare dell'avvicinamento tra George e Onestini, ma pensa che prima o poi la verità sul loro rapporto verrà a galla ...