Antonella Clerici | “Penso alla gaffe più grande della mia vita A letto? Coccole e trasgressione”

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Nella mianon ho fatto grandi errori, mai una ciucca, mai una canna, sono una maniaca del controllo”, dice, conduttrice di È sempre mezzogiorno su Rai 1, intervistata dal Messaggero, madomanda su quale sia l’errorenon ha dubbi e risponde così: “Quello che conoscono tutti, ladel cazzo”, riferendosi a quando, in un’intervista televisiva, usò quella parte anatomica al postoparola calcio nella frase che intendeva invece dire: “Non posso vivere senza calcio”. Più avanti, parlando delle follie fatte per amore,ha chiarito di che tipo fossero spiegando: “Fare pedinamenti in auto per spiare l’uomo del momento e accostare con una parrucca in testa per non essere riconosciuta. E ...