Volley femminile | Paola Egonu domina il big match! Quanti punti ha segnato contro il THY? Top scorer e vittoria

(Di domenica 27 novembre 2022)è risultata decisiva nellaconquistata dal VakifBank Istanbul nell’ottava giornata del campionato turco di. Le Campionesse del Mondo e d’Europa hanno sconfitto ilIstanbul per 3-1 (22-25; 25-16; 25-13; 27-25): dopo un primo set sotto le aspettative, le ragazze di coach Giovanni Guidetti si sono prontamente riscattate, hannoto i due parziali successivi e nella quarta frazione si sono imposte ai vantaggiil sestetto guidato da Marcello Abbondanza. Le giallonere hanno vinto lo sdiretto tra le seconde della classe e si confermano all’inseguimento della capolista Eczacibasi Istanbul, distante tre lunghezze (Tijana Boskovic e compagne hanno battuto l’Aydin per ...

...00 Piacenza - Latina 76 - 87 Visualizza Serie A2- SERIE A117:00 Conegliano - Monza 3 - 1 17:00 Novara - Firenze 3 - 0 Visualizza Serie A1- SUPERLEGA 15:30 Prisma ......00 Piacenza - Latina 76 - 87 Visualizza Serie A2- SERIE A117:00 Conegliano - Monza 3 - 1 17:00 Novara - Firenze 3 - 0 Visualizza Serie A1- SUPERLEGA 15:30 Prisma ...In un fantastico, tutto esaurito, Palazzo Wanny, la Prosecco Doc Imoco Conegliano vince il suo 17° trofeo battendo per 3-1 l'Igor ...La giovane squadra romana è in piena corsa per la zona play-off, tenendo conto dei due match in più disputati dalla seconda in classifica Amando Volley ...