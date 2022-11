Salernitana | Sky | “Due nomi per la fascia destra”

Leggi su seriea24

(Di sabato 26 novembre 2022)SKY- Latornerà da Martedì ad allenarsi per prepararsi alla seconda parte stagionale, la prima si è conclusa con una dura sconfitta contro il Monza, per 3-0. Ladi Iervolino lavora molto sul mercato in entrata, soprattutto dopo il duro infortunio di Mazzocchi che starà fuori almeno per 2 mesi, dopo il grave stop subito in Nazionale. Ora il d.s dei Salernitani, Morgan De Sanctis, segue duesullacome riferito da Sky. Il primo nome sarebbe un ritorno molto gradito all’Arechi, parliamo di Nedim Zortea: in forza all’Atalanta dopo il prestito terminato nella scorsa stagione in Campania. Anche l’altro ex granata sempre di proprietà dell’Atalanta Matteo Ruggeri potrebbe fare al caso dei granata. Ruggeri gioca prevalentemente sull’out ...