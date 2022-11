' Meglio morire che andare a scuola' | il terribile incubo di un bimbo di 11 anni vessato dai bulli

(Di sabato 26 novembre 2022) Non riusciva più a sopportare le angherie continue dei suoi compagni di classe. Vittima di unsmo reiterato, aveva confessato a sua madre, che avrebbe preferito, piuttosto chea ...

Euronews Italiano

...è stato però il primo passaggio importante per un franchise che ha imparato ad invecchiare e. rilasciando un secondo trailer molto più crudo che ne rispecchiail tono. Per questo sta ...Una motiviazione che avrebbe spinto l'undicenne a dire: 'che andare a scuola'. Abbandonati dalle famiglie A nulla sarebbe servito il tentativo di conciliare la situazione parlando con i ... La disperazione delle donne afghane ed altre atrocità da Kabul L’11enne di una scuola della provincia di Treviso sarebbe stato vittima di continue angherie: dagli insulti ai pestaggi, sino al suggerimento ...BREDA DI PIAVE - Istigazione al suicidio, minaccia, stalking e lesioni personali. A scorrere la denuncia presentata ieri dalla mamma dell'11enne bullizzato da tre compagni in un ...