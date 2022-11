Invece che cambiare stile di vita siamo disposti a cambiare pianeta Usciamo dalla trappola!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Il 2022 non è un anno qualsiasi. È l’anniversario della pubblicazione dello storico report The limits to growth commissionato dal Club di Roma e realizzato dai ricercatori del MIT, ma è chiaro che in Italia e nel mondo non stiamo celebrando questo importantissimo studio, né gli altri 53 studi e ricerche che ne sono seguiti. Le conclusioni dei report sono da brividi, come lo sono le ricerche internazionali sul clima, sulle estinzioni delle specie, sulla biodiversità e il raccordo di tutte queste ricerche pubblicate nei report dall’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) e dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le conclusioni sono chiare e non lasciano scampo: la crescita di popolazione, industrializzazione, inquinamento, produzione di alimenti con il suo diffuso modello del ...