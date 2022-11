Colleferro Donna 26enne di origini nigeriane trovata morta in casa Dai preliminari accertamenti eseguiti dai Carabinieri si tratterebbe di “cause naturali”…

U nadi 26 anni, di origini nigeriane, è stata trovata senza vita nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Giuseppe Di Vittorio a. Sono stati i carabinieri a fare la scoperta,...Unadi 26 anni, di origini nigeriane, è stata trovata senza vita nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Giuseppe Di Vittorio a. Sono stati i carabinieri a fate la scoperta, ...Una donna di 26 anni, di origini nigeriane, è stata trovata senza vita nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Giuseppe Di Vittorio a Colleferro. Sono stati i carabinieri a fare la scoper ...Il corpo della giovane di 26 anni, di origini nigeriane, è stato rinvenuto in un appartamento di via Giuseppe Di Vittorio nella tarda serata di ieri ...