Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | “Sono 310 i soldati Russia uccisi in un giorno”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Laha perso nell’ultimo310 uomini, facendo salire a 85.720 le perdite fra le fila russe daldell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 85,720 uomini, 2.898 carri armati, 5.837 mezzi corazzati, 1.889 sistemi d’artiglieria, 395 lanciarazzi multipli, 209 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i datiin aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 278 aerei, 261 elicotteri, 4.400 autoveicoli, 16 unità navali e 1.547 droni. ...

