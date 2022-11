leggo.it

Josètorna a parlare, lo fa dal Giappone dove la sua Roma è impegnata in tournée. E lo fa rispondendo alle ai soli giornalisti nipponici gasati dalla vittoria della Nazionale di ieri. Nonostane l'...Josécommenta il pareggio per 1 - 1 contro il Torino non lesinandoai propri giocatori. "Ora riposeremo per poi preparare con un secondo ritiro la seconda parte del campionato - ... Mourinho, frecciate da Tokyo: «La Roma non ha la forza per comprare in Premier. Un giapponese Solo se costa poco...» Josè Mourinho torna a parlare, lo fa dal Giappone dove la sua Roma è impegnata in tournée. E lo fa rispondendo alle ai soli giornalisti nipponici gasati dalla ...Prima parte di campionato con luci e tante ombre per Juventus, Inter e Roma. Allegri, Mourinho e Inzaghi sono avvertiti ...