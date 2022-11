Libero Tv

Lì cominceranno il loro addestramento al più alto livello per partecipare alle future missioni, compresa la riconquista della Luna. 23 novembre 2022 Esa recluta 17 nuovi astronauti, anche un italiano e un'italiana Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’Agenzia spaziale europea ha scelto 17 nuovi candidati astronauti tra gli oltre 22 500 provenienti da tutti i suoi Stati membri. In questa nuova classe 2022 di astronauti dell’ESA ci sono cinque astr ...