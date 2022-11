Preghiera della sera 22 Novembre 2022 | “Donami la pazienza”

(Di martedì 22 novembre 2022) “la”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...che ha chiuso l'edizione 2022kermesse diretta da Moni Ovadia: un'intera giornata dedicata alla storia, al folklore, ai sapori e alla musica del paese in guerra, iniziata con una...... per poter concorrere a realizzare il principio costituzionalepari dignità dei cittadini". ... persone che in molti casi ci hanno lasciato senza il saluto dei familiari, senza unaal ..."Resteranno scolpite nelle nostre menti le terribili immagini dei camion militari che portano via i feretri di tante persone morte a causa del virus, persone che in molti casi ci hanno lasciato senza ...San Colombano, di origini irlandesi, è stato uno dei più grandi fondatori della Chiesa; è patrono dei motociclisti e di numerosi comuni.