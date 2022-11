Calcio | una memorabile Arabia Saudita batte l’Argentina di Messi e firma una delle più grandi imprese della storia del Mondiale!

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Mondiale diin Qatar è appena iniziato, ma è arrivata già unastorie più clamorose e stupende. Nel primo match del Gruppo C, nettamente favorita, è uscita sconfitta per 2-1 all’esordio contro la Cenerentola del girone, l’. Un match spettacolare, dove i sudamericani hanno dominato in lungo e in largo, portandosi anche in vantaggio, salvo poi abbassare i ritmi e venire travolti dalla favola asiatica guidata da Hervé Renard. I sudamericani sono partiti fortissimo e, dopo una decina di minuti, è arrivato subito l’episodio favorevole: fallo in area araba, trattenuta su Paredes e rigore assegnato dopo la revisione al VAR. Freddissimo il capitano Lioneldal dischetto a siglare l’1-0. Da lì in poi è puro dominioPulce e dei ...

Incredibile risultato nella prima partita del girone C dei Mondiali in Qatar . L'argentina,delle favorite per la vittoria finale, perde contro l' Arabia Saudita per 2 - 1. Dopo un primo tempo a senso unico a favore degli uomini di Scaloni (avanti 1 - 0 e con tre reti annullate per ...Un esordio choc per l'Argentina, destinato a entrare nella storia del. Perchédelle favorite alla vittoria finale del Mondiale in , la nazionale di Messi , Lautaro, Di Maria, Dybala (rimasto però in panchina tra le proteste sui social dei fan argentini) perde ...