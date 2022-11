Ultime Notizie – Elezioni Usa 2024 | Trump candidato | finora solo un senatore lo sostiene

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 novembre 2022) A quasi una settimana dall’annuncio della nuova candidatura di Donaldalla Casa Bianca,unrepubblicano ha dichiarato pubblicamente il suo endorsement all’ex presidente. Si tratta di Tommy Tuberville, eletto in Alabama, che nei giorni scorsi ha detto di tifare per un ritorno dialla Casa Bianca, lodandone i successi. Il resto dei senatori repubblicani invece si mantengono per lo meno cauti, se non completamente scettici sul ritorno in campo dell’ingombrante tycoon, proprio dopo la pesante sconfitta elettorale degli elettoriiani. Anche suoi super alleati quando era presidente, come Lindsey Graham – che va ricordato era stato un acerrimo nemico didurante le primarie del 2016 – non si è sbilanciato in un endorsement, ...