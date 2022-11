Il pilota statunitense Logan Sargeant ottiene il risultato necessario per il debutto in F1 con la Williams

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilamericanosi è assicurato un posto sulla griglia di partenza della Formula 1 con lail prossimo anno, dopo essersi classificato quarto nel campionato di Formula 2 e aver guadagnato abbastanza punti per ottenere una superlicenza di F1. La superlicenza è necessaria per correre in F1 e si guadagna attraverso un sistema di punti, in cui i piazzamenti nei vari campionati contribuiscono al punteggio totale del. Laha annunciatocome scelta per sostituire Nicholas Latifi il prossimo anno durante il Gran Premio degli Stati Uniti di ottobre, ma la firma dipendeva dal fatto che il floridiano ne avesse una. Con il quinto posto nell’ultima gara di F2 dell’anno ad Abu Dhabi,si è ...