1899 | come guardare la serie senza perdersi

Per maggiori approfondimenti, scoprireè stata girata. Se non l'avete ancora iniziata, vi rimandiamo al trailer ufficiale dispiega Thetealmango.com,non è basata su una storia vera. Gli showrunner hanno, però, rivelato che alcuni fatti recenti li hanno influenzati per la storia. In un'intervista del 2021, Jantje ...Cliccate qui sotto per vedere il trailer. La prima stagione di 1899, proprio come la sua predecessora Dark, è disponibile sul catalogo di Netflix a partire dal 17 novembre 2022. La nuova serie, ...1899 è una nuova serie tv che sta sconvolgendo il pubblico di Netflix, soprattutto per come finisce. Ma come si spiega il colpo di scena