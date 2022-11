Gianluca Scamacca | tutto sul calciatore dell’Italia | età | fidanzata | sorella | padre | famiglia d’origine | in che squadra gioca | stipendio | patrimonio | Instagram

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 16 novembre 2022)è ilitaliano chenel ruolo di attaccante del West Ham e della nazionale italiana e che non indosserà la maglia azzurra per disputare le partite amichevoli in programma per l’Italia per il 16 e per il 20 novembre 2022. Ma cos’altro sappiamo di lui? Leggiamo all’interno! Leggi anche: Partita Italia,...