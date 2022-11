Ventola | 'Inter | quanto mancano Vidal e Perisic Adesso c'è solo Barella a fare interdizione'

Atalanta -sarà la sua partita, ma un'intervista con Nicolanon può essere circoscritta al match di domenica al Gewiss Stadium. L'ex attaccante nato a Grumo Appula ha giocato con Ronaldo e Vieri, ...Intervistato dalla versione online della Gazzetta dello Sport , Nicolasi è lasciato andare a considerazioni sul suo passato, come lo scudetto perso dall'quel fatidico 5 maggio 2002: Volgendo invece lo sguardo all'attualità, l'ex attaccante ha spiegato ...L'Inter di Simone Inzaghi non ha convinto e Nicola Ventola è sicuro che al mister manca un calciatore specifico per migliorare la rosa.La domenica calcistica si aprirà con un attesissimo big match. Al Gewiss Stadium si affronteranno in una partita al cardiopalma Atalanta e Inter, alla ricerca di punti preziosi per provare a inseguire ...