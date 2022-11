Terremoto al Centro Italia | sciame sismico durante la notte | la situazione

Leggi su chenews

(Di sabato 12 novembre 2022) Unoha messo in allerta migliaia di personele ore notturne. Le tante scosse disi sono verificate con diversa intensità: magnitudo ed epiregistrati dalla Sala Sismica INGV. Non c’è tregua per la popolazione delche in queste ore hanno sentito la propria terra tremare all’impazzata. Tante sono state le scosse registratelae che non hanno dato tregua ai cittadini. Alcune di queste sono state avvertite chiaramente dalle persone che lo hanno riferito sui vari social. Andiamo a conoscere tutti i dettagli del fenomeno. fonte foto: AdobeStockIl nostro paese continua a tremare incessantemente. Ormai sono giorni in cui si verificano scosse di ogni tipo, da ...