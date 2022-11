Perché il terremoto nelle Marche non c’entra nulla con le trivellazioni per l’estrazione di gas

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ipotesi che il sisma che questa mattina ha svegliato il Centro Italia sia stato causato dallein mare alla ricerca di gas e idrocarburi è “da escludere”: fugano ogni dubbio di una possibile correlazione le parole di Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle. Ildi questa mattina, “uno dei più forti avvenuti in quell’area dal Novecento”, è “un evento che possiamo considerare normale per la nostra regione”. Quella fascia costiera e marina è infatti una delle tre zone sismo-tettoniche delle. Ci sono diverse faglie che – secondo Farabollini – possono produrre “terremoti di magnitudo massima stimata di 6 a differenza delle faglie appenniniche dove si possono produrre sismi fino a magnitudo 7”. Leavvengono inoltre a una profondità di ...

... il 30 ottobre 1930, raggiunse magnitudo 5.8, la stessa delal largo di Rimini nel 1916". ... " aggiunge " Sono i cosiddetti "after shock" che però non devono preoccupare, dalle ...