Re Carlo - il tumore e il caso di morte | svelato il pian - di cosa si tratta?

(Di domenica 28 aprile 2024) Re, iled ildiilo dal Regno Unito, di chesi? Indi una possibiledi Rescatterà ilo denominato “Menai Bridge“. Sidi un codice legata a questa possibile operazione che vedrebbe come protagonista il Re del Regno Unito. Non è altro che ilo del suo funerale. Uno che, nell’ultimo periodo, è stato modificato ed aggiornato. La notizia del peggioramento delle sue condizioni (poi smentita) ha fatto comunque tremare il mondo intero. Re(Ansa Foto) Cityrumors.itUno, quello in merito al suo funerale, ideato ...

Carlos Sainz batte ancora Charles Leclerc. Il tutto al Gp di Suzuka, in Giappone, dove lo spagnolo conquista il terzo posto davanti al monegasco, superato nelle fasi finali della gara. E in Ferrari , forse, ci si interroga sulle decisioni già prese: Sainz lascerà Maranello a fine anno per far posto ... Continua a leggere>>

Ormai sono parecchie settimane che Charlène di Monaco riappare in tutte le visite ufficiali col marito. Non ha mancato neppure i Masters di Monte Carlo , lei che è stata una sportiva professionista. In questa occasione la principessa è apparsa in ottima forma accanto al principe Alberto e al ... Continua a leggere>>

carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: il grande rimorso di Meghan Markle - Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan Markle non sarebbe contraria a tale eventualità, anzi, soffrirebbe per un aspetto in particolare della lontananza che si è creata tra gli ex Duchi di Sussex e ...

Continua a leggere>>

Re carlo, paura per le condizioni. Ma Buckingham Palace smentisce: «Martedì riprenderà gli impegni ufficiali» - Le notizie sui tabloid inglesi sulle condizioni «in peggioramento» di Re carlo costringono Buckingham Palace a smentire le voci. In una nota la Royal Family racconta che ...

Continua a leggere>>

I piani per l'Operazione Menai Bridge sono stati rivisti più volti anche per volere del sovrano d'Inghilterra - Lo stato di salute di Re carlo III preoccupa il Regno Unito, ma l'aggiornamento dei piani per il suo funerale è una procedura di routine.

Continua a leggere>>