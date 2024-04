Royal Family - lo sfregio di Harry | Ha snobbato suo padre Carlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 aprile 2024) In un recente video che sta facendo discutere il web, il principeha omesso di indossare la medaglia dedicata all’incoronazione del, reIII, scatenando una miriade di speculazioni. Il filmato, volto a sostenere una veterana di guerra americana e amica di, mostra il duca del Sussex con una divisa militare adornata solo da quattro medaglie. Tra queste, una celebra il suo servizio in Afghanistan, mentre le altre tre sono dedicate alla regina Elisabetta II – per i suoi Giubilei d’Oro, di Diamante e di Platino. Assente, tuttavia, la medaglia dell’incoronazione di reIII e della regina Camilla, nonostantene avesse ricevuto una copia dopo la cerimonia del 6 maggio. Un portavoce del duca, ora residente in California, non ha commentato la mancanza. Questa ...