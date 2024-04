Star Wars | è morto Matt Shell - veterano di LucasArts e dei giochi di Guerre Stellari

In occasione dello Star Wars Day, il prossimo 4 maggio, debutta in esclusiva su Disney+ Star Wars : Tales of the Empire . Saranno subito disponibili tutti e 6 gli episodi della serie creata da Dave Filoni, che è anche supervising director e produttore esecutivo insieme ad Athena Yvette Portillo e ... Continua a leggere>>

Disney+, tra le uscite di maggio ci sono Doctor Who, Star Wars: Tales of the Empire, il documentario sui Beatles Let It Be, la stagione finale di Station 19 e The Kardashians Tra le novità in arrivo su Disney+ (qui il sito internet ufficiale) nel mese di maggio 2024 ci sono Doctor Who, Star ...

Continua a leggere>>