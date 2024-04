Marinatura - come si fa e per cosa si usa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 aprile 2024) Ogni buon cuoco sausare laper impreziosire qualsiasi piatto: questa tecnica viene utilizzata soprattutto per insaporire e ammorbidire le fibre di carne, pesce e verdura prima della cottura, ma può essere anche un’alternativa alla cottura stessa, in particolar modo per quegli alimenti che si possono presentare a tavola in fettine sottili. Non esiste una sola, bensì tantissime varianti da abbinare ad ogni tipo di piatto. Ci sono però delle regole generali da seguire per preparare unaperfetta: scopriamosi fa e per chesi usa. Che cos’è laPartiamo dal principio: che cos’è la? Con questo termine si intende una tecnica tradizionale molto usata in cucina, che consiste nel mettere a ...