Eccellenza L’Urbania termina la stagione alla grande | 2-0 al Montefano

(Di domenica 28 aprile 2024) In gol Nunez e Nouri e successo meritato. La squadra di Mariani finisce al secondo posto in classifica generale e giocherà la prima gara dei play off in casa ospitando l’Urbino VALLESINA, 28 aprile 2024 – Ilperde ad Urbania e conferma la seconda posizione in classifica generale che vale il play off in casa contro l’Urbino. Vincere non avrebbe avuto alcun effetto considerato che la Civitanovese ha battuto la Jesina e conquistatato la promozione in serie D., come già aveva dimostrato a Jesi, ha onorato fino in fondo laconclusa con un piazzamento più che onorevole. Squadra di Omiccioli subito in partita che con Zingaretti va in gol ma è fuorigioco. Ci prova poco dopo Mangiarotti ma David para. Anche gli ospiti provano a rendersi pericolosi e Papa prova le ...