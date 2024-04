Franco Di Mare | Ho un tumore molto cattivo - il mesotelioma | si prende respirando le particelle di amianto

Ospite a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 28 aprile 2024, Franco Di Mare ha annunciato di avere un tumore incurabile: "Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce. La Rai non risponde alle mie mail". IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere>>