Lavoro - arriva il superbonus | dedizione e al 120% per chi assume

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 aprile 2024) Il governo Meloni è alle prese con una serie di misure per ilda portare nel Consiglio dei ministri di martedì 30 aprile, cioè alla vigilia della festa dei lavoratori, come era accaduto l’anno scorso, quando l’Esecutivo aveva varato un decreto ad hoc nel giorno della ricorrenza. Decreto che, ricorda oggi il Corriere della sera, mise fine al reddito di cittadinanza, sostituito con quello di inclusione. Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 aprile, le nuove norme saranno però anticipate dalla premier Meloni ai leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Vediamo insieme quali sono le misure che approderanno sul tavolo del Cdm. Leggi anche: “Bonus ristoranti” 2024, ecco cos’è e come richiederlo. I requisiti e i tempi del finanziamentoLeggi anche: Bonus mutuo 2024 di 760 euro, a chi spetta e come riceverlo: i requisiti (e le eccezioni). La guida Il bonus tredicesima Le norme ...