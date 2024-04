Champions-bagarre! 2-2 di rigore fra Roma e Napoli | l’Atalanta ne approfitta | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 aprile 2024) Finale di stagione emozionante per la lottaLeague in Serie A. Dopo le partite del pomeriggio domenicale della 34ª Giornata si viene a disegnare un quadro davvero interessante che riguarda i piazzamenti che consentono di giocare il nuovo format dellaLeague. Sotto l’Inter Campione d’Italia, il Milan sembra abbastanza sicuro del suo pass, un po’ meno la Juventus che a quota 65 punti e senza vittorie da 3 giornate vede avvicinarsi pericolosamente le inseguitrici nonostante il turno odierno, tutto sommato, sia stato positivo per i bianconeri. Il Bologna pareggia e resta a -2, lo stesso fa lafermata 2-2 dal. I giallorossi vanno in vantaggio con ildi Dybala ma subiscono la rimonta firmata da Olivera e Osimhen (). Nel finale Abraham pareggia i ...