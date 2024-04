Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA | cosa deve fare per la top10 a Madrid

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)si è qualificata per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di, continuando arenelWTA, nel quale lunedì scorso si trovava al 13° posto con 2938 punti, mentre ora è al numero 12 virtuale con 3048, scalando una posizione endo 110 punti netti. L’azzurra, infatti, lunedì 6 maggio scarterà i 10 punti del WTA2023, in quanto lo scorso anno uscì all’esordio nel torneo spagnolo. Qualora il piazzamento fosse confermato a fine torneo,andrebbe a ritoccare il best, avendo raggiunto per la prima volta il numero 13 del mondo proprio lunedì scorso. L’italiana passando ai quarti raggiungerebbe quota 3143, sempre al 12° posto poi, con l’approdo in ...