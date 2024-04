Lookman ci ha preso di nuovo gusto El Bilal - altra prova convincente

(Di domenica 28 aprile 2024) Bergamo.è ancora decisivo, De Roon nel primo tempo tappa tanti buchi. Le pagelle di Atalanta-Empoli 2-0: tutti i voti ai nerazzurri. Le pagelle di Atalanta-Empoli 2-0 Carnesecchi ng – Semplicemente inoperoso nel corso dei novanta minuti di gioco. Mette a referto un altro clean sheet. Djimsiti 6.5 – Stravince il duello contro un cliente scomodo come Cambiaghi. Zero errori, zero rischi edi livello agli archivi. (57? Kolasinac 6 – Entra a risultato acquisito: ordinaria amministrazione) Hien 6.5 – Limita la pericolosità di Niang spegnendo sul nascere qualsiasi spunto del numero 10 dei toscani. Insuperabile. Scalvini 6 – Torna titolare dopo un mese di stop forzato e interpreta lo spartito senza sbavature. Recupero fondamentale. Zappacosta 6.5 – Presenza costante in fase offensiva. Spinge con una certa continuità sul ...

