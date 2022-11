Forte scossa di terremoto nel centro Italia | epicentro nelle Marche

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Unadidi magnitudo 5,7 è stata avvertita nella mattinata di mercoledì 9 novembre nel: l’epi, segnala l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo della costa pesarese,, a una profondità di 8 chilometri. I sismografi lo hanno rilevato poco dopo le 7, ma lo sciame sismico è proseguito ancora con altre 9 scosse, anche con magnitudo 4. Tante le persone che per la paura si sono riversate in strada, mentre in via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria attorno ad Ancona, sulla linea adriatica, per il sospetto di danni ai binari. Ilè stato avvertito nitidamente anche a Roma, Firenze e Bologna, ma segnalazioni sono arrivate anche dal Trentino, ...